Как Франциск стал Папой Римским: помогла безответная любовь

Как Франциск стал Папой Римским: помогла безответная любовь
Фото: wikimedia.org
Католик сдержал обещание, которое дал своей школькой возлюбленной

Папа Франциск вошел в историю в 2013 году как первый латиноамериканец, занявший этот пост. И все благодаря девочке, которая отказала ему в возрасте 12 лет.

Пантифик рассказывал, что в школьные годы был влюблен в Амалию Дамонте. Во время детской переписки он в шутку попросил ее выйти за него замуж, угрожая, что в случае отказа будет вынужден стать священником. Девочка ему отказала, и, как позже вспоминала, все сложилось для Франциска более благоприятным образом.

Родители запрещали Амалии переписываться в ухажером, но, несмотря на это, они посылали друг другу письма в течение нескольких месяцев. Вскоре после их расставания Франциск сдержал обещание и поступил в семинарию.

"Он был большим, зрелым, замечательным мальчиком. Мы играли на тротуарах или в парках в этом районе, мы танцевали... что-то очень красивое. Мы были очень скромными, мы любили бедных... В этом мы были родственными душами", – вспоминала Дамонте в интервью латиноамериканским СМИ.

Спустя 20 лет после отказа возлюбленной Франциск был рукоположен в сан католического священника. Еще спустя почти 20 лет он стал епископом, а после кардиналом. До того, как стать Папой Римским в 2013 году, он также служил архиепископом Буэнос-Айреса в Аргентине.

Источник: RadarOnline

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