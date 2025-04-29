Подмосковная прокуратура добилась возврата денег жертве кибермошенников

Подмосковная прокуратура добилась возврата денег жертве кибермошенников
Фото: www.unsplash.com
Злоумышленники убедили женщину оформить кредиты и перевести более 2 млн рублей на их счета

Прокуратура города Лыткарино помогла вернуть средства жительнице Подмосковья, которую обманули телефонные мошенники, сообщила пресс-служба надзорного ведомства региона.

Женщина, работающая тренером в Лыткарине, получила в мессенджере сообщение от якобы директора спортклуба. В дальнейшем ей позвонили лжесотрудники ФСБ и Росфинмониторинга, убедив оформить кредиты и перевести более 2 млн рублей на их счета. Только после требования уплатить "налог" в 700 тыс. рублей женщина заподозрила обман и обратилась в полицию.

По факту хищения возбуждено уголовное дело. Владельцы банковских карт, на которые перечислялись деньги, установлены. Прокуратура обратилась в суд с иском о возврате ущерба, который был удовлетворён.

Как отметил прокурор Московской области Сергей Забатурин, в регионе ежедневно фиксируют около 25 новых случаев дистанционного мошенничества, а за прошлый год было зарегистрировано почти 12 тыс. таких преступлений.

"Наш законодатель и правоохранительная система в целом сейчас максимально ориентированы на борьбу с кибермошенниками. Однако и нашим гражданам нужно сохранять бдительность и запомнить главное правило: неизвестные просят сообщить личные данные, коды из смс, отдать деньги курьерам или перевести сбережения на безопасный счет? Клади трубку – ты разговариваешь с мошенником!", – особо подчеркнул Забатурин.

Власти Подмосковья напоминают: передача личных данных посторонним, перевод денег по просьбе незнакомцев и переход по подозрительным ссылкам недопустимы. В случае угроз или попыток мошенничества необходимо немедленно обращаться в полицию.

"Кроме того, следует помнить, что никогда и никому не стоит передавать свои личные данные и пароли от государственных порталов и банковских приложений, не переходить по подозрительными ссылкам и прекращать разговор, если незнакомый собеседник побуждает вас к каким-либо срочным действиям с вашими личными финансами", – отметил руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области в ранге министра Кирилл Карасев.

Ранее в Подмосковье задержали пособника кибермошенников. Ущерб от их действий оценили в 14 млн рублей.

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