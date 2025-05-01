Врач рассказал, как правильно удалить клеща самостоятельно

Россиянам рассказали, как правильно удалить клеща самостоятельно
Фото: unsplash.com
Важно в моменте не делать резких движений

Весна в этом году пришла рано, из-за чего клещи пробудились во многих регионах России раньше обычного. Врач Ольга Чистик рассказала, как правильно действовать, если заметили присосавшегося вредителя на своем или чужом теле.

По словам медика, лучше самостоятельно клеща не снимать, поскольку это может вызвать воспаление. В некоторых случаях это способно привести к абсцессу. Использовать керосин или спирт для его снятия не нужно, поскольку насекомое может отрыгнуть в рану секрет, и эффект будет аналогичный.

"Надавливание на тело насекомого может вызвать выброс содержимого его кишечника прямо в ранку. Это приведет к попаданию вирусов и бактерий прямо в кровь", – пояснила терапевт.

При этом она отметила, что процедуру снятия клеща можно провести самостоятельно. Для этого нужно захватить его как можно ближе к коже с помощью пинцета и медленно извлекать из кожи. После следует сдать его на анализ в лабораторию.

Источник: Газета.ру

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