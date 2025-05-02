Онищенко оценил способ похудения с помощью горячей ванны

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Британские ученые пришли к новому открытию – они утверждают, что полчаса, проведенные в ванне с температурой воды на менее 40 градусов, помогают сжечь 150 ккал. Столько же человек теряет при 30-минутной прогулке на улице. Однако в России метод похудения вызвал вопросы. Например, академик РАН Геннадий Онищенко отметил, что если человека поместить в печку, то эффект будет похожий.
По его словам, человеку не стоит лезть в горячую воду ради избавления от лишних килограммов, поскольку способ не совсем полезный. Он отметил, что при высокой термической нагрузке сердце работает в усиленном режиме, что вредно для его здоровья. Лучше использовать для похудения более физиологичные методы.
В качестве альтернативы он назвал прогулки на улице. Вдобавок Онищенко указал, что польза от этого будет выше, как и расход калорий. Также известно, что ходьба и свежий воздух благоприятно сказываются на настроении и помогают бороться с депрессией, поэтому это будет способствовать не только похудению, но и улучшению ментального состояния.
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