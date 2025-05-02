Онищенко оценил способ похудения с помощью горячей ванны

Онищенко оценил способ похудения с помощью горячей ванны
Фото: freepik.com
По словам специалиста, есть более физиологичные способы сбросить лишний вес

Британские ученые пришли к новому открытию – они утверждают, что полчаса, проведенные в ванне с температурой воды на менее 40 градусов, помогают сжечь 150 ккал. Столько же человек теряет при 30-минутной прогулке на улице. Однако в России метод похудения вызвал вопросы. Например, академик РАН Геннадий Онищенко отметил, что если человека поместить в печку, то эффект будет похожий.

По его словам, человеку не стоит лезть в горячую воду ради избавления от лишних килограммов, поскольку способ не совсем полезный. Он отметил, что при высокой термической нагрузке сердце работает в усиленном режиме, что вредно для его здоровья. Лучше использовать для похудения более физиологичные методы.

В качестве альтернативы он назвал прогулки на улице. Вдобавок Онищенко указал, что польза от этого будет выше, как и расход калорий.  Также известно, что ходьба и свежий воздух благоприятно сказываются на настроении и помогают бороться с депрессией, поэтому это будет способствовать не только похудению, но и улучшению ментального состояния.

Источник: Life

"Морочит мне голову": Трамп сделал заявление о Путине

Лидер признался, что не доверяет российскому коллеге

Названы три этапа возможного мирного процесса по Украине

Решение проблемы может занять долгое время

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей