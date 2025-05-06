Москвичей предупредили о временных ограничениях транспорта с 7 по 9 мая

Возможны также перебои с мобильной связью

Со среды, 7 мая, по пятницу, 9 мая, в Москве возможны ограничения в организации транспортного движения. Это связано с мероприятиями, посвященными 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, пояснили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

"Ожидается прибытие многочисленных иностранных делегаций на высшем и высоком уровнях. В связи с этим в городе будут вводиться ограничения на проезд транспорта",

– сообщили в мэрии. Там также предупредили москвичей и туристов о возможных перебоях в работе мобильного интернета. Ограничения будут носить временный характер, поэтому власти города очень рассчитывают на понимание жителей и гостей столицы.