"Агрессивная еда": какие продукты вызывают злобу у мужчин

От некоторой еды представители сильной половины человечества звереют

Некоторые продукты могут напрямую влиять на настроение мужчин и даже провоцировать вспышки агрессии – к такому выводу пришли специалисты, изучавшие связь между питанием и эмоциональным состоянием.

По словам известного в Британии эксперта Пола Клейтона, мозг сильно зависит от того, что человек ест и пьет. Он отмечает, что пища с высоким содержанием углеводов помогает расслабиться и мужчинам, и женщинам. А вот ограничение углеводов, например при строгих диетах, нередко приводит к раздражительности и злости.

Американские эксперты из Калифорнии уверены: одна из причин повышенной агрессии – трансжиры и переработанные продукты. Речь идет о вафлях, печенье, чипсах, пончиках и другой еде, где используется маргарин. Такие продукты могут блокировать выработку полезных жирных кислот, особенно омега-3, от которых зависит уровень серотонина – гормона, отвечающего за чувство спокойствия и удовольствия.

В то же время шоколад, наоборот, помогает мозгу вырабатывать эндорфины – вещества, которые вызывают радость. Поэтому мужчины, у которых в рационе есть сладкое, как правило, ведут себя спокойнее.

Что касается напитков, многие эксперты сходятся во мнении: агрессивное поведение у мужчин часто связано с чрезмерным употреблением алкоголя. Именно он нередко становится спусковым крючком для конфликтов и насилия.