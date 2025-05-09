Доктор Мартынов: после 50 лет человеку особенно важно отказаться от спиртного

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После 50 лет алкоголь превращается из относительно безобидного удовольствия в реальную угрозу для здоровья. Об этом рассказал известный российский доктор Владимир Мартынов. Он считает, что именно в этом возрасте организму все труднее справляться с последствиями даже небольших доз спиртного.
Как напомнил специалист, спиртное негативно влияет на сосуды: делает их ломкими, повышает давление и мешает нормальному кровотоку. А это в свою очередь, сказывается на работе мозга, памяти и настроении. В зрелом возрасте такие нагрузки могут привести не только к головным болям, но и к более серьезным проблемам: от депрессии до деменции.
Особенно опасны, по мнению врача, неожиданные падения, которые часто случаются после употребления спиртного. В 20 лет человек может отделаться синяком, а после 60 – легко сломать шейку бедра.
Доктор подчеркнул, что полный отказ от алкоголя – это не крайняя мера, а осознанное решение в пользу здоровья. Жизнь не становится скучнее без бокала вина, она становится дольше и качественнее.
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