Диетолог назвала курагу, изюм и чернослив полезными сухофруктами для пожилых

Правильное питание помогает сохранить здоровье

Курага, чернослив и изюм особенно полезны пожилым – они помогают организму справляться с возрастными изменениями. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, лучший вариант – изюм из темного винограда, предназначенного для виноделия. В нем меньше сахара и больше полезных веществ. Такой виноград содержит ресвератрол, соединение, которое укрепляет сосуды и помогает клеткам дольше оставаться активными.

Курага богата бета-каротином – это вещество нужно для хорошего зрения при плохом освещении, а также для защиты слизистых и укрепления иммунитета. У пожилых слизистые обновляются медленнее, поэтому поддержка особенно важна.

Чернослив помогает кишечнику работать активнее. Это важно, потому что с возрастом пищеварение замедляется.

Регулярное добавление этих сухофруктов в рацион может поддержать здоровье и улучшить самочувствие.