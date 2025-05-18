Диетолог назвала курагу, изюм и чернослив полезными сухофруктами для пожилых

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Курага, чернослив и изюм особенно полезны пожилым – они помогают организму справляться с возрастными изменениями. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.
По ее словам, лучший вариант – изюм из темного винограда, предназначенного для виноделия. В нем меньше сахара и больше полезных веществ. Такой виноград содержит ресвератрол, соединение, которое укрепляет сосуды и помогает клеткам дольше оставаться активными.
Курага богата бета-каротином – это вещество нужно для хорошего зрения при плохом освещении, а также для защиты слизистых и укрепления иммунитета. У пожилых слизистые обновляются медленнее, поэтому поддержка особенно важна.
Чернослив помогает кишечнику работать активнее. Это важно, потому что с возрастом пищеварение замедляется.
Регулярное добавление этих сухофруктов в рацион может поддержать здоровье и улучшить самочувствие.
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