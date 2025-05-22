Гинеколог назвал главным фактором снижения женского либидо хронический стресс

Почему россиянки расхотели заниматься сексом
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Некоторые привычки рушат интимную жизнь

Потеря сексуального влечения – проблема, с которой сталкивается каждая третья россиянка. Опытный гинеколог Евгений Кучер рассказал, какие привычки чаще всего приводят к снижению либидо и как с этим можно бороться.

Одним из главных факторов врач назвал хронический стресс. При напряженном ритме жизни организм вырабатывает гормон кортизол, который подавляет выработку тестостерона и эстрогена – именно они отвечают за сексуальное желание. Чтобы не допустить этого, специалист советует находить время на отдых: прогулки, йогу, медитацию, живое общение.

Также в списке вредных привычек – плохой сон. Постоянный недосып сбивает гормональный баланс, ухудшает настроение и общее самочувствие. Чтобы восстановить режим, нужно спать не менее 7–8 часов, желательно в тишине и темноте.

Еще одна причина – нездоровое питание. Фастфуд, избыток сахара, переработанные продукты и трансжиры негативно сказываются на гормональной системе. Медик рекомендует включать в рацион больше овощей, фруктов, цельных злаков, нежирного мяса и полезных жиров.

Не меньший урон либидо наносят спиртные напитки и табак. Они ухудшают кровоток и нарушают гормональный фон. Наконец, немаловажную роль играет эмоциональная дистанция между партнерами. Отсутствие общения, доверия и общих увлечений постепенно гасит интимное влечение.

Для того чтобы сохранить здоровое либидо, важно не только следить за физическим состоянием, но и поддерживать эмоциональную связь с любимым человеком.

К слову, ранее эскортница разоблачила три главных признака мужских измен.

Источник: Известия ✓ Надежный источник
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