Пожилым россиянам подсказали способы поддержать интерес к сексу

Пожилым россиянам подсказали способы поддержать интерес к сексу
Фото: www.unsplash.com
Любви все возрасты покорны

С возрастом интерес к сексу может снижаться, но это не значит, что интимная жизнь закончена. Сексолог Милана Соколова объяснила, как пожилым людям сохранить высокое либидо и чувствовать себя уверенно. Эксперт подчеркнула, что главная опора – здоровый образ жизни.

Физическая активность – простой и действенный способ поддержать интимное здоровье. Даже прогулки, плавание или йога улучшают кровообращение, а значит и сексуальную функцию. Кроме того, движение помогает держать тело в тонусе, улучшает настроение и снижает уровень стресса. Все это важно для появления желания близости и уверенности в себе.

Не менее значимы питание и отказ от вредных привычек. Алкоголь и курение негативно влияют на гормоны и сосуды, что сказывается на либидо. А сбалансированная еда, наоборот, поддерживает общий тонус организма.

Соколова добавила: если появляются сложности, не стоит стесняться обращаться к врачу. Современная медицина предлагает много решений, в том числе, специальные препараты для мужчин и средства, снимающие дискомфорт у женщин. Главное, не замалчивать проблему и сразу же обращаться за помощью.

К слову, недавно мужчины объяснили, почему им нравятся полные женщины. Некоторые видят в пышных формах особое очарование.

Источник: Лента.ру ✓ Надежный источник
По теме

"Не о чем говорить": Зеленский жестко ответил на мирную инициативу Трампа

Украинский президент отказывается идти на уступки

Путин объявил об отказе от части территорий Донбасса и Новороссии

Президент готов отказаться от своего прошлого требования ради урегулирования конфликта

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей