Пожилым россиянам подсказали способы поддержать интерес к сексу

Любви все возрасты покорны

С возрастом интерес к сексу может снижаться, но это не значит, что интимная жизнь закончена. Сексолог Милана Соколова объяснила, как пожилым людям сохранить высокое либидо и чувствовать себя уверенно. Эксперт подчеркнула, что главная опора – здоровый образ жизни.

Физическая активность – простой и действенный способ поддержать интимное здоровье. Даже прогулки, плавание или йога улучшают кровообращение, а значит и сексуальную функцию. Кроме того, движение помогает держать тело в тонусе, улучшает настроение и снижает уровень стресса. Все это важно для появления желания близости и уверенности в себе.

Не менее значимы питание и отказ от вредных привычек. Алкоголь и курение негативно влияют на гормоны и сосуды, что сказывается на либидо. А сбалансированная еда, наоборот, поддерживает общий тонус организма.

Соколова добавила: если появляются сложности, не стоит стесняться обращаться к врачу. Современная медицина предлагает много решений, в том числе, специальные препараты для мужчин и средства, снимающие дискомфорт у женщин. Главное, не замалчивать проблему и сразу же обращаться за помощью.

К слову, недавно мужчины объяснили, почему им нравятся полные женщины. Некоторые видят в пышных формах особое очарование.