Ученые назвали лучшее время для сна

Названо лучшее время для сна
Фото: www.unsplash.com
Правильный режим заметно укрепляет здоровье

Исследователи выяснили, что лучший момент для засыпания – между 22:00 и 23:00. Именно в этот период, по мнению специалистов, наш организм наиболее готов ко сну, и если ложиться спать в это время, можно существенно снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. 

Согласно данным European Heart Journal – Digital Health, люди, которые придерживаются этого режима, реже сталкиваются с инфарктами, гипертонией и инсультами. Разница по сравнению с теми, кто засыпает в другое время, может составлять от 12 до 25% в пользу первых.

Ученые подчеркивают, что вредно не только позднее засыпание после полуночи, но и слишком раннее – до 22:00. Нарушение сна, особенно регулярное, сказывается на здоровье, а у женщин такие сбои дают еще более выраженный негативный эффект. Если отход ко сну постоянно смещается, риск болезней сердца может вырасти до 63%.

Очень важно не только выбирать правильное время для сна, но и соблюдать режим. Организм любит стабильность. Постоянные сдвиги сбивают биологические часы и повышают нагрузку на сердце. Поэтому даже выходные не должны становиться поводом для ночных посиделок – лучше ложиться и вставать в одно и то же время. Такой подход поможет сохранить здоровье и чувствовать себя бодрым каждое утро.

Источник: European Heart Journal – Digital Health ✓ Надежный источник

"Не о чем говорить": Зеленский жестко ответил на мирную инициативу Трампа

Украинский президент отказывается идти на уступки

"Ставит под угрозу": в США запаниковали из-за перемен на карте мира

Ситуация меняется кардинальным образом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей