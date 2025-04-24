Ученые назвали лучшее время для сна

Правильный режим заметно укрепляет здоровье

Исследователи выяснили, что лучший момент для засыпания – между 22:00 и 23:00. Именно в этот период, по мнению специалистов, наш организм наиболее готов ко сну, и если ложиться спать в это время, можно существенно снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Согласно данным European Heart Journal – Digital Health, люди, которые придерживаются этого режима, реже сталкиваются с инфарктами, гипертонией и инсультами. Разница по сравнению с теми, кто засыпает в другое время, может составлять от 12 до 25% в пользу первых.



Ученые подчеркивают, что вредно не только позднее засыпание после полуночи, но и слишком раннее – до 22:00. Нарушение сна, особенно регулярное, сказывается на здоровье, а у женщин такие сбои дают еще более выраженный негативный эффект. Если отход ко сну постоянно смещается, риск болезней сердца может вырасти до 63%.

Очень важно не только выбирать правильное время для сна, но и соблюдать режим. Организм любит стабильность. Постоянные сдвиги сбивают биологические часы и повышают нагрузку на сердце. Поэтому даже выходные не должны становиться поводом для ночных посиделок – лучше ложиться и вставать в одно и то же время. Такой подход поможет сохранить здоровье и чувствовать себя бодрым каждое утро.