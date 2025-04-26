109-летняя итальянка назвала шоколад и сок причиной своей долгой жизни

Женщина не отказывает себе в маленьких радостях

109-летняя жительница Италии рассказала, какие простые продукты помогли ей прожить так долго. По словам Марии Долорес, секрет еe преодоления столетнего возрастного рубежа – это обычный апельсиновый сок и шоколад. Женщина уверена, что именно эти два лакомства из супермаркета поддерживали еe здоровье и настроение на протяжении многих лет.

Свой очередной день рождения дама отметила в доме престарелых, где она сейчас живет. Она появилась на свет в 1916 году, рано осталась без родителей и выросла в приемной семье.

Итальянка призналась, что ей помогли не только любимые "вкусняшки", но и внимание окружающих. Сотрудники пансионата и родственники приемной семьи регулярно еe навещают и приносят сладости. В день рождения для неe устроили праздник, пришли даже внуки еe приемной матери. Старушка сказала, что чувствует себя любимой, и это не менее важно, чем еда.