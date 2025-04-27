Стоматолог предупредил о влиянии стресса на здоровье зубов

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Хронический стресс способен серьезно ударить по здоровью. От него могут пострадать не только ментальная, сердечно-сосудистая системы и ЖКТ, но также и зубы. О таком неожиданном последствии рассказал стоматолок Павел Колесов.
Специалист отметил, что во время стресса в организме повышена выработка кортизола и адреналина. Чем их больше – тем выше трофическое действие на жевательные мышцы, а значит их сила увеличивается.
"В этот момент зубы получают чрезмерную нагрузку, что ведет к появлению микротрещин и сколов в эмали зубов", – рассказал медик.
По его словам, вместе с этим нарушается питание тканей, снижается слюновыделение, что приводит к росту бактерий. В результате слизистая истончается, костная ткань убывает или перестаивается. Это приводит к негативным последствиям, вроде оголения корня зуба или высыпаниям полости рта.
Дополнительно от стресса у человека возникает бруксизм, который способствует сильному стиранию зубной эмали и в некоторых случаях приводит к перелому зуба.
Противник готов решиться на крайние меры
О трагическом инциденте стало известно сегодня утром, 25 апреля