Ученый Чен предупредил о риске слабоумия из-за чрезмерного употребления сахара

Приводят к слабоумию: названы три вредные ежедневные привычки
Фото: www.unsplash.com
Многие регулярно наносят удар по своему здоровью

Невролог Байбин Чен в разговоре с журналистами перечислил три повседневные привычки, которые значительно повышают риск появления слабоумия.

По словам специалиста, одной из главных опасностей является избыточное потребление сладостей. Такая привычка не только способствует возникновению деменции, но и увеличивает вероятность развития проблем с сердцем и сосудами и других серьезных недугов.

Ученый также обратил внимание на вред громкого прослушивания музыки в наушниках, что особенно распространено среди подростков и молодых людей. Постоянное воздействие громких звуков оказывает разрушительное влияние на здоровье, ускоряя возрастные изменения.

Еще одной важной проблемой эксперт назвал плохой сон. Низкое качество ночного отдыха приводит к повышению риска проблем с сердцем и сосудами и развития болезни Альцгеймера. Специалист подчеркнул, что заботиться о полноценном сне необходимо с молодости, так как от этого зависит не только физическое состояние, но и психическое и эмоциональное здоровье. По итогам исследований, проблемы со сном отрицательно влияют на структуру мозга, даже если на момент диагностики отсутствуют признаки начинающегося слабоумия.

К слову, ранее было названо лучшее время для сна.

Источник: El Español
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