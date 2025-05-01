Врачи назвали стоп-продукты на голодный желудок

Названы стоп-продукты на голодный желудок
Фото: www.unsplash.com
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Неправильный подход к организации питания может нанести серьезный удар по здоровью

Российские ученые объяснили, какие продукты и напитки лучше не употреблять на пустой желудок. Они рассказали, что некоторые из них могут вызвать дискомфорт и даже привести к проблемам с пищеварением.

Так, например, кофе на голодный желудок усиливает выработку желудочной кислоты. Это раздражает слизистую, из-за чего может появиться изжога, а у некоторых даже тошнота.

Также не стоит начинать день с белого хлеба, сладких мюслей или йогуртов с сахаром. Эти продукты быстро поднимают уровень сахара в крови, но он так же быстро падает. В результате человек чувствует усталость и снова становится голодным.

Фреши и кислые морсы – тоже не лучший выбор натощак. Из-за высокой кислотности они раздражают желудок и заставляют поджелудочную работать активнее. Это может вызвать расстройство желудка, газы, неприятное ощущение тяжести и тошноту.

Что касается воды, врачи советуют избегать слишком холодной и чрезмерно горячей. Ледяная жидкость может спровоцировать спазмы, а кипяток – обжечь слизистую пищевода. Лучше всего пить воду комнатной температуры.

Источник: UfaТime ✓ Надежный источник

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