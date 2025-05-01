Врачи назвали стоп-продукты на голодный желудок

Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Российские ученые объяснили, какие продукты и напитки лучше не употреблять на пустой желудок. Они рассказали, что некоторые из них могут вызвать дискомфорт и даже привести к проблемам с пищеварением.
Так, например, кофе на голодный желудок усиливает выработку желудочной кислоты. Это раздражает слизистую, из-за чего может появиться изжога, а у некоторых даже тошнота.
Также не стоит начинать день с белого хлеба, сладких мюслей или йогуртов с сахаром. Эти продукты быстро поднимают уровень сахара в крови, но он так же быстро падает. В результате человек чувствует усталость и снова становится голодным.
Фреши и кислые морсы – тоже не лучший выбор натощак. Из-за высокой кислотности они раздражают желудок и заставляют поджелудочную работать активнее. Это может вызвать расстройство желудка, газы, неприятное ощущение тяжести и тошноту.
Что касается воды, врачи советуют избегать слишком холодной и чрезмерно горячей. Ледяная жидкость может спровоцировать спазмы, а кипяток – обжечь слизистую пищевода. Лучше всего пить воду комнатной температуры.
Лидер признался, что не доверяет российскому коллеге
Решение проблемы может занять долгое время