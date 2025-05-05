Хирург Умнов назвал пиво кратчайшим путем к алкоголизму

Врач назвал кратчайший путь к алкоголизму
Картинка: сгенерировано ИИ
От пагубных привычек нужно избавляться

Абсолютно все горячительные напитки наносят вред организму, но пиво может вызвать зависимость быстрее других продуктов алкогольного рынка, считает известный российский врач Александр Умнов.

По его словам, регулярное употребление пенного может привести к гормональным сбоям, набору веса, подагре и проблемам с сердцем и сосудами. Своими мыслями хирург поделился в беседе с журналистами.

При этом специалист подчеркнул, что другие виды алкоголя тоже опасны. Например, водку легко подделать из-за простого состава, и употребление такой подделки может привести к серьезному отравлению.

Кроме того, он отметил, что десертные вина особенно коварны – из-за сладкого вкуса их легко пить в больших количествах, не замечая, сколько уже выпито. Очень важно ограничивать себя и стараться как можно реже употреблять горячительные напитки.

Источник: Лента.ру ✓ Надежный источник

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