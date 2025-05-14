Эскортница назвала три главные признака мужских измен

Женщина отлично разбирается в представителях противоположного пола

Британская эскортница Элизабет Романов, имеющая многолетний опыт работы с состоятельными клиентами, рассказала, по каким деталям можно распознать мужчину, скрывающего неверность.

По словам девушки, первый сигнал, говорящий о том, что клиент женат и обманывает свою благоверную – наличие сменной одежды. Многие мужчины, которых она встречала, приходили в деловом костюме, переодевались в более повседневную одежду для встречи, а затем снова меняли наряд перед возвращением домой. Так они старались избавиться от запаха чужих духов и любых следов внебрачной связи.

Второй признак – резкие и "внезапные" изменения в графике. Как рассказала дама с низкой социальной ответственностью, некоторые ее клиенты говорили женам, что у них срочное совещание или задержка по работе, а сами в это время отправлялись к ней.

Третьей характерной чертой она назвала необычную осторожность во время интимной близости. Если мужчина следит, чтобы не было никаких следов даже на закрытых участках тела, это почти всегда говорит о том, что его дома кто-то ждет, и он боится быть разоблаченным.

К слову, ранее пожилым россиянам подсказали способы поддержать интерес к интимной близости. С возрастом готовность к сексу может снижаться, но это не значит, что интимная жизнь закончена.