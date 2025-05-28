Одно популярное блюдо на ужин может повысить риск рака

Лучше воздержаться от употребления этого продукта

Многие студенты и занятые люди нередко выбирают лапшу быстрого приготовления, что сделать себе простой и дешевый ужин. Однако врачи предупреждают: есть такую еду время от времени не страшно, но если она появляется в рационе слишком часто, это может навредить здоровью.

Онколог Тим Тиутан объяснил, что постоянное употребление лапши может в полтора раза увеличить риск развития рака. Это связано с тем, что она относится к ультраобработанным продуктам, таким, которые чаще всего вызывают серьезные заболевания, включая диабет, инфаркт, инсульт и онкологию.

Особую тревогу вызывает большое количество соли в составе такой лапши. Врач отметил, что избыток соли раздражает слизистую желудка, что может привести к воспалениям и создать подходящие условия для активности опасной бактерии Helicobacter pylori. А именно она нередко становится причиной развития рака желудка.

По словам специалиста, у людей, которые злоупотребляют соленой пищей, риск заболеть раком желудка вырастает на 55%.