Одно популярное блюдо на ужин может повысить риск рака

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Многие студенты и занятые люди нередко выбирают лапшу быстрого приготовления, что сделать себе простой и дешевый ужин. Однако врачи предупреждают: есть такую еду время от времени не страшно, но если она появляется в рационе слишком часто, это может навредить здоровью.
Онколог Тим Тиутан объяснил, что постоянное употребление лапши может в полтора раза увеличить риск развития рака. Это связано с тем, что она относится к ультраобработанным продуктам, таким, которые чаще всего вызывают серьезные заболевания, включая диабет, инфаркт, инсульт и онкологию.
Особую тревогу вызывает большое количество соли в составе такой лапши. Врач отметил, что избыток соли раздражает слизистую желудка, что может привести к воспалениям и создать подходящие условия для активности опасной бактерии Helicobacter pylori. А именно она нередко становится причиной развития рака желудка.
По словам специалиста, у людей, которые злоупотребляют соленой пищей, риск заболеть раком желудка вырастает на 55%.
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