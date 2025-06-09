Доктор Дианова рассказала об опасности кетчупа

Продукт стоит употреблять с осторожностью

Кетчуп может быть вреден для здоровья, так как содержит большое количество соли и сахара, предупредила известный российский медик Нурия Дианова. По ее словам, не очень полезный для здоровья сахар добавляется в это продукт в значительном количестве, чтобы сгладить изначально кисловатый вкус помидоров.

Эксперт напомнила, что злоупотребление этими овощами в рационе способно вызвать неприятные ощущения в желудочно-кишечном тракте и привести к изжоге. Она также уточнила, что безопасная "доза" кетчупа составляет не более одной-двух столовых ложек в день.

Кроме того, специалист обратила внимание на то, что малышей стоит ограничивать в употреблении этой добавки. Все дело в том, что они быстро привыкают к ее яркому вкусу и начинают добавлять соусы везде, что точно неполезно.

В целом, кетчуп – это популярный соус, который любят во всем мире. Однако, несмотря на его вкус и универсальность, стоит помнить, что частое употребление может не только навредить здоровью, но и привести к формированию неправильных пищевых привычек, особенно у детей.