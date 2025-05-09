Женщина неожиданно воскресла во время похорон в Испании

Оказалось, что ее ошибочно признали ушедшей из жизни

Жительница Испании, которую считали мертвой, неожиданно воскресла во время подготовки собственных похорон. Сотрудники ритуального бюро, готовившие ее тело к отправлению в последний путь, нащупали у дамы пульс и заметили, как она двигает пальцами. Это повергло гробовщиков в ужас, поскольку они едва не погребли в землю живого человека.

Сообщается, что смерть женщины констатировали в больнице, после чего перевезли в морг для подготовки к похоронам. Однако в процессе она неожиданно начала подавать признаки жизни.

В результате после осмотра парамедики подтвердили, что "покойница" жива и срочно доставили ее обратно в клинику для дальнейшего наблюдения. Сейчас состояние пациентки неизвестно. В больнице начали расследование, чтобы установить, как живого человека могли признать мертвым.

Это не первый подобный случай в Испании. До этого, в феврале прошлого года, работники морга были в ужасе, когда женщина, казалось бы, вернулась из мертвых, двигаясь внутри мешка для трупов. Изначально она поступила в больницу с признаками тяжелого недоедания и отсутствия дыхательной и мозговой активности. После ее срочно перевели в больницу, где она скончалась повторно.