Женщина неожиданно воскресла во время похорон в Испании

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Жительница Испании, которую считали мертвой, неожиданно воскресла во время подготовки собственных похорон. Сотрудники ритуального бюро, готовившие ее тело к отправлению в последний путь, нащупали у дамы пульс и заметили, как она двигает пальцами. Это повергло гробовщиков в ужас, поскольку они едва не погребли в землю живого человека.
Сообщается, что смерть женщины констатировали в больнице, после чего перевезли в морг для подготовки к похоронам. Однако в процессе она неожиданно начала подавать признаки жизни.
В результате после осмотра парамедики подтвердили, что "покойница" жива и срочно доставили ее обратно в клинику для дальнейшего наблюдения. Сейчас состояние пациентки неизвестно. В больнице начали расследование, чтобы установить, как живого человека могли признать мертвым.
Это не первый подобный случай в Испании. До этого, в феврале прошлого года, работники морга были в ужасе, когда женщина, казалось бы, вернулась из мертвых, двигаясь внутри мешка для трупов. Изначально она поступила в больницу с признаками тяжелого недоедания и отсутствия дыхательной и мозговой активности. После ее срочно перевели в больницу, где она скончалась повторно.
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