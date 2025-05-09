Врач оценил безопасность сочетания водки с шашлыком

Врач оценил безопасность сочетания водки с шашлыком
Фото: unsplash.com
Медик раскрыл главную опасность майских праздников

На майские праздники самым любимым развлечением у россиян является выезд на природу с приготовлением шашлыка. Часто это сопровождается распитием алкогольных напитков. Терапевт Филипп Кузьменко оценил, насколько это сочетание безопасно.

По словам врача, если запивать шашлык водкой – страшных последствий от этого не будет. Самым большим врагом для организма является чрезмерность, когда человек слишком много ест и пьет. 

"Спокойно посидеть, умеренно выпить, закусить – приемлемо, если у тебя нет алкоголизма", – отметил он.

Специалист подчеркнул, что при выборе мяса лучше всего делать выбор в пользу проверенных точек. И из чего делать шашлык – не принципиально. 

Самая большая опасность во время майских праздников в действительности исходит не от продуктов, а от жидкостей для розжига, которыми люди случайно могут облиться и загореться. Такие случаи бывают довольно часто, поэтому рядом с мангалом лучше держать средства для тушения огня.

Источник: Telegram

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