Уфолог обвинил Ватикан в сокрытии послания пришельцев

По мнению эксперта, инопланетная жизнь уже связалась с человечеством

Пророчество Девы Марии, которое увидели трое детей в португальском городе Фатима, на самом деле является посланием пришельцев – в этом уверен известный уфолог Марк Кристофер Ли. По его словам, Ватикан намеренно скрывает Третью Тайну от общественности.

Эксперт заявил, что все события, происходившие во время появления видений троим детям, суорее похожи на внеземное, чем на божественное влияние. В пример он привел объекты, которые испускали свет, изменения в погоде и сияющее существо.

"Это была никакая не Дева Мария. Это был нечеловеческий разум, пытающийся с нами общаться. И Ватикан это знает", – сказал он.

Ранее священник объяснил пророчество Девы Марии из Фатимы, рассказав, что именно святая говорила о России.