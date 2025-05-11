Около 1500 участников прошли гонку «Наследники Победы» в Подмосковье

Почти 1,5 тыс. молодых участников из разных округов Московской области вышли на старт традиционной патриотической гонки "Наследники Победы", которая прошла на полигоне "Алабино" в Наро-Фоминском округе, сообщили в Министерстве информации и молодежной политики региона.



В ведомстве отметили, что соревнования, приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, проводятся Министерством информации и молодежной политики Подмосковья уже в 12-й раз.

"Этот забег – не просто испытание силы и выносливости. Это дань уважения к великому подвигу наших дедов и прадедов, которые ценой своей жизни подарили нам мир и свободу. День Победы – священная дата для каждого из нас", – заявила, открывая забег, министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Сообщается, что участники в возрасте от 18 до 35 лет преодолели восьмикилометровую трассу с 30 препятствиями – крутыми подъёмами, грязевыми рвами, водными участками, отвесными стенами и семиметровой горкой "Эверест", на которую нужно было взобраться по канату.

Победителем гонки вновь стала команда из Воскресенска, которая также одержала победу в прошлом году. Второе место занял клуб "Спецвзвод" из Волоколамска, третье – военнослужащие из Звездного городка.

После финиша победителям вручили кубки, все участники получили памятные жетоны. Забег прошел в соответствии с задачами нацпроекта "Молодежь и дети".