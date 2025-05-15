Капитализация Freedom Holding Тимура Турлова превысила $10 млрд

Капитализация Freedom Holding Тимура Турлова превысила $10 млрд

14 мая 2025 года акции Freedom Holding Corp. (FRHC) на бирже NASDAQ достигли отметки $169,35. С начала года котировки выросли более чем на 25%, и рыночная капитализация холдинга впервые превысила $10 млрд.

Финансовые результаты компании демонстрируют устойчивую положительную динамику. В четвертом квартале 2024 года выручка Freedom Finance увеличилась на 57% и составила $236,6 млн. Чистая прибыль за тот же период достигла $78,1 млн.

Ключевые активы и развитие экосистемы

В Казахстане активно развивается брокерское направление, представленное двумя компаниями: АО "Фридом Финанс" и Freedom Finance Global. Первая обеспечивает доступ к казахстанским биржам – KASE и AIX, вторая – к международным площадкам, включая NASDAQ и Нью-Йоркскую фондовую биржу. Инвестиционная платформа Tradernet, разработанная внутри холдинга, использует технологии искусственного интеллекта и предоставляет расширенные возможности для частных инвесторов.

Число клиентов брокерского направления продолжает расти. По итогам первого квартала 2025 года прирост составил 18%, а общее количество клиентов превысило 215 тысяч.

Особое место в экосистеме занимает Freedom Bank, предлагающий цифровую ипотеку и мультивалютные счета. Все услуги можно оформить онлайн, без посещения офиса и бумажной волокиты. Банк выполняет функцию интеграционного ядра финансовых и нефинансовых сервисов холдинга.

В страховом сегменте работают две компании: Freedom Insurance и Freedom Life. Первая фокусируется на автостраховании с автоматизированным урегулированием убытков через платформу DTP.kz, где оценка ущерба проводится с помощью искусственного интеллекта. Вторая предлагает продукты в сфере страхования жизни – от накопительных программ до моментальных выплат при наступлении страховых случаев.

Холдинг продолжает расширять сферу деятельности, интегрируя и lifestyle-направления. В SuperApp Freedom уже доступны сервисы бронирования билетов на мероприятия (Ticketon), авиабилетов (Freedom Aviata), доставки продуктов (Arbuz.kz). В ближайшее время в приложение будут добавлены телекоммуникационные и медийные сервисы.

Дополнительный инновационный элемент экосистемы – цифровая валюта Freedom. Она привязана к котировкам акций холдинга и позволяет получать кешбэк за повседневные покупки, а также использовать накопления в инвестиционных целях.

Международная экспансия

"Фридом Финанс" активно развивает международное присутствие. Компания работает в странах СНГ – Армении, Кыргызстане, Таджикистане, Узбекистане – и продолжает расширяться. В 2024 году была получена лицензия на брокерскую деятельность в Узбекистане, в 2025 году – в Турции.

По словам Тимура Турлова, в Турции компания планирует сосредоточиться на розничных продуктах. Freedom Finance предоставит клиентам доступ как к местному рынку, так и к американским торговым площадкам через платформу ITS. Глава холдинга подчеркивает, что компания использует положительный опыт, полученный в Казахстане.

Стратегическая устойчивость

Рост капитализации и уверенное развитие экосистемы позволяют "Фридом Финанс" укреплять позиции как на внутреннем, так и на международных рынках. Компания подтверждает статус одного из наиболее динамично развивающихся финансовых холдингов региона, ориентированных на технологичность, доступность и интеграцию сервисов.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

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