Психотерапевт Элис Пиат перечислила, какие фразы нельзя говорить в отношениях

Брак под ударом: какие фразы нельзя говорить мужу
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Любовь может быстро покинуть вашу пару

Семейная жизнь – это всегда работа, компромиссы и эмоциональные качели. Но иногда даже сказанное в порыве чувств слово способно обернуться настоящей катастрофой. Психотерапевт и сексолог Элис Пиат предупреждает: есть выражения, которые лучше вовсе исключить из общения с партнером, особенно если хотите сохранить уважение и страсть в отношениях.

Речь идет о фразах "Я ничто без тебя", "Ты для меня все" и так далее. На первый взгляд это может показаться романтичным, но на деле превращает любовь в болезненную зависимость.

По словам специалиста, подобные слова стирают границы личности, делают одного из супругов полностью зависимым от другого. В отношениях теряется равновесие, а партнер начинает ощущать давление и груз чужой эмоциональной ответственности.

Эксперт подчеркивает: здоровая любовь строится не на жертвенности, а на свободе, взаимном уважении и умении быть собой. Если хочется сохранить близость и искренность, важно не растворяться в партнере, а всегда оставаться самостоятельной личностью.

Источник: Psychologies ✓ Надежный источник

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