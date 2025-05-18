Психолог Долгов объяснил, почему женщины соглашаются на роль любовницы

Никто изначально не хочет быть на втором плане

Психолог Денис Долгов назвал четыре основные причины, по которым представительницы прекрасной половины человечества соглашаются быть любовницами. По его словам, никто изначально не мечтает оказаться "на вторых ролях", все происходит постепенно – и вот уже женщина оказывается в скрытых отношениях, из которых трудно выбраться.

Одна из причин – заниженная самооценка. Девушка не верит, что достойна полноценной любви, поэтому довольствуется малым. Другая – стремление быть особенной. Ловеласы мастерски умеют внушать, что она "не такая, как все", и ей хочется в это верить.

Третья причина – привычка связывать любовные отношения с болью: если в прошлом чувства всегда сопровождались страданием, возникает зависимость от таких отношений. И, наконец, иллюзия контроля – женщине кажется, что она сама решает, как развиваются события, хотя в реальности это форма защиты от страха сближения.