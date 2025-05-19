Воробьев: в Подмосковье дети-сироты получают жилищный сертификат онлайн

Воробьев: в Подмосковье дети-сироты получают жилищный сертификат онлайн
фото: правительство Подмосковья

В Московской области жилищный сертификат на покупку квартиры можно получить в электронном формате через региональный портал госуслуг. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв.

"Каждому человеку важно иметь свое жилье, особенно, если рядом нет родных и близких. Мы стараемся окружать детей-сирот заботой. С 2013 года выдали уже более 8 тысяч квартир и в этом году планируем предоставить еще 916",

– отметил Воробьёв.

Он подчеркнул, что электронный формат делает процесс получения жилья максимально удобным.

"Теперь вообще не нужно никуда ходить – достаточно подать заявку, и документ придет в личный кабинет",

– рассказал Воробьёв.

В регионе система жилищных сертификатов действует с 2023 года. С её помощью молодые люди могут самостоятельно выбрать квартиру – в любом округе Подмосковья, рядом с местом учёбы, работы или проживания приёмной семьи. 

Сертификат позволяет приобрести жилье быстрее, чем при традиционном распределении: срок сделки сокращается с 6–9 до 1,5–2 месяцев. Если у получателя есть собственные средства, он может добавить их и купить квартиру большей площади.

Согласно федеральному законодательству, сертификаты полагаются с 23 лет, однако Подмосковье – первый регион в стране, снизивший возраст получения до 18 лет. Сейчас в регионе около 22 тысяч детей-сирот. Почти 99% из них живут в приёмных семьях, остальные – в семейных центрах, где им оказывают круглосуточную медпомощь.

По данным на май, жилье получили 327 человек, из них 292 – с помощью сертификатов. Воспользоваться этим вариантом планируют более 800 сирот.

Жилищный сертификат предусматривает перечисление средств напрямую продавцу, что снижает риски мошенничества. Минимальная площадь приобретаемой квартиры – 33 м², жилье сразу оформляется в собственность. Размер сертификата зависит от стоимости квадратного метра в конкретном муниципалитете.

Кроме жилья, в Подмосковье для детей-сирот действуют и другие меры поддержки: ежемесячные выплаты, бесплатный проезд, путёвки в лагеря, губернаторская стипендия для студентов колледжей и вузов, а также пособие при выпуске.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

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