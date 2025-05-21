Молодежный экофестиваль прошел в Петербурге на полях НМЭК

Мероприятие объединило более 500 человек

В преддверии XI Невского международного экологического конгресса, который пройдет в Санкт-Петербурге с 22 по 23 мая, состоялся Молодежный экофестиваль "Росатом Экофест". Его участниками стали более 500 человек, десятки волонтерских организаций, которые обсуждали экологические инициативы, знакомились с проектами и карьерными возможностями в "Росатоме", сообщила пресс-служба корпорации.

Мероприятие было организовано в Таврическом дворце при поддержке "Росатома", его партнерами выступили Всероссийское экологическое общественное движение "Экосистема" и Федеральное агентство поделам молодежи (Росмолодежь). На площадке собрались экопредприниматели, эксперты в области экотехнологий и экологических практик, ответственного потребления, экоактивисты, волонтеры, студенты петербургских вузов.

"Мы уже второй раз проводим молодежный день на полях НМЭК и видим для себя его главную цель – вдохновить талантливых молодых людей на новые, прорывные проекты в сфере экологии, на вдумчивое отношение к тому, как работа, профессия и ежедневная деятельность влияют на окружающую среду. Экологическая трансформация невозможна без молодежи. Без ваших идей, без тех из вас, кто готов не просто заботиться об экологии, а создавать новую экономику, новые подходы, новые профессии, – обратилась к участникам рассказала Татьяна Терентьева, заместитель генерального директора по персоналу Госкорпорации "Росатом". – Я абсолютно уверена – именно вы станете теми лидерами, которые изменят взгляд на устойчивое развитие. Росатом как глобальный лидер в зеленой энергетике – готов вас поддерживать".

В ходе фестиваля "Росатом" представил карьерные возможности для молодых специалистов – вакансии для экологических инженеров, специалистов по устойчивому развитию, айти-специалистов, энергетиков и проектировщиков. С участниками встретились встретились директор направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии госкорпорации "Росатома" Андрей Лебедев, заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович, директор проектного офиса по внутренним коммуникациям и КСО госкорпорации "Росатом" Анна Жигульская, советник руководителя Федерального агентства поделам молодежи Олег Макаров, сопредседатель Движения "Экосистема" Александра Рябых и сопредседатель Движения "Экосистема", председатель Всероссийской общественной организации волонтеров-экологов "Делай!" Андрей Руднев и другие.

Также не фестивале более 50 гостей смогли вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга в рамках проекта "Редкое совпадение", принять участие в мастер-классах по апсайклу, сдать на переработку некоторые фракции отходов и больше узнать о правилах раздельного сбора мусора.

Деловая программа включала лекции от экоэкспертов. Так, руководитель пресс-службы Федерального экологического оператора (ФЭО) Антонина Громова показала, как отходы I и II классов опасности можно не только обезвредить, но и использовать во благо – создавая из проблемных территорий новые пространства для жизни, спорта и экотуризма. Роман Саблин – первый экотренер в России и СНГ, основатель компании "Зеленый Драйвер" – рассказал, как внедрить в жизнь экопривычки. Сооснователь экоцентра "Сборка" Сергей Тушев поделился опытом: как создать экопроект с нуля и объяснил, зачем бизнесу раздельный сбор.

Дополнительно посетители смогли первыми увидеть экспонаты выставки "Чистая энергия" – художественные визуализации видов энергии: звуковой, электрической и, конечно, атомной. Гости могли попробовать себя в яхтенном спорте и посмотреть модный показ от проекта "Бережно".Фестиваль завершился диджей-сетом на фоне Финского залива, розыгрышами призов и поездок в "Тур возможностей в атомные города".