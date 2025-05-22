Губернатор Подмосковья афишировал летнюю культурную программу

Губернатор Подмосковья афишировал летнюю культурную программу
Фото: правительство Подмосковья

Московская область в рамках губернаторской программы "Лето в Подмосковье", реализуемой в соответствии с задачами нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства", представила насыщенную культурную программу на летний сезон.

Как рассказали в пресс-службе регионального правительства, уже стартовал третий сезон проекта "Город танцует в парках" под руководством хореографа Егора Дружинина. В течение полутора месяцев танцоры Подмосковья будут бороться за звание лучших. Кроме того, в Ленинском городском округе прошло первое мотофристайл-шоу, которое до конца июля будут принимать разные муниципалитеты региона.

По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, в этом году ожидается большое количество гостей, для которых, как и для жителей области, подготовлена обширная культурная программа.

"Уже на этой неделе в Чехове стартует XXV Международный театральный фестиваль "Мелиховскаявесна", художественным руководителем которого в юбилейный год выступает Никита Сергеевич Михалков",– сказал он.

В музее-заповеднике "Горки Ленинские" 1 июня стартует новый культурный фестиваль "Каникулы" под руководством Ильи Авербуха. С 6 по 8 июня в музее-заповеднике А.С. Пушкина "Большие Вяземы" пройдет фестиваль "Проект: ПОЭТ", в рамках которого состоятся выступления звезд театра и кино, авторские чтения, перформансы и формат "открытого микрофона".

С 27 июня по 6 июля в Клину состоится XI Международный фестиваль искусств П.И. Чайковского. С 9 по 13 июля в музее "Новый Иерусалим" в Истре пройдет VIII музыкальный фестиваль "Лето.Музыка.Музей", посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

С 1 по 3 августа на территории Истринской сыроварни Олега Сироты пройдет "Сырный фестиваль" с участием около 350 фермеров и более 30 мастеров. В усадьбе "Мураново" 2 и 3 августа состоится фестиваль "Поле Фолка" с выступлениями фолк-коллективов, ремесленными ярмарками, гастрономическим маркетом и мастер-классами.

В музее-заповеднике "Архангельское" 23 и 24 августа пройдут "Джазовые сезоны", в которых примут участие российские и зарубежные музыканты. 30 мая в музее "Новый Иерусалим" совместно с Фондом развития культуры и искусства Узбекистана откроется выставка "Свет между мирами", посвященная русскому и узбекскому модернизму 1920–1930-х годов. В экспозиции – более 160 работ. До 20 июля в музее продлена выставка "Невесомость", приуроченная к 125-летию со дня рождения художника-авангардиста Александра Лабаса. Также до середины июля продолжается выставка "Повелитель снов" с работами современного бурятского художника Зорикто Доржиева.

В Серпуховском историко-художественном музее 11 июня начнет работу межмузейная выставка "Море великих. От Айвазовского до Кандинского", в которой объединены полотна, связанные с морской тематикой.

"Наихудшее": почему на самом деле Киев не хочет идти на мир

Руководство страны оказалось в очень сложной ситуации

Кто должен подписать меморандум с Россией от Украины: Зеленский исключен

Киевский верховод давно потерял свою легитимность

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей