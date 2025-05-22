Губернатор Подмосковья афишировал летнюю культурную программу

Московская область в рамках губернаторской программы "Лето в Подмосковье", реализуемой в соответствии с задачами нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства", представила насыщенную культурную программу на летний сезон.

Как рассказали в пресс-службе регионального правительства, уже стартовал третий сезон проекта "Город танцует в парках" под руководством хореографа Егора Дружинина. В течение полутора месяцев танцоры Подмосковья будут бороться за звание лучших. Кроме того, в Ленинском городском округе прошло первое мотофристайл-шоу, которое до конца июля будут принимать разные муниципалитеты региона.

По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, в этом году ожидается большое количество гостей, для которых, как и для жителей области, подготовлена обширная культурная программа.

"Уже на этой неделе в Чехове стартует XXV Международный театральный фестиваль "Мелиховскаявесна", художественным руководителем которого в юбилейный год выступает Никита Сергеевич Михалков",– сказал он.

В музее-заповеднике "Горки Ленинские" 1 июня стартует новый культурный фестиваль "Каникулы" под руководством Ильи Авербуха. С 6 по 8 июня в музее-заповеднике А.С. Пушкина "Большие Вяземы" пройдет фестиваль "Проект: ПОЭТ", в рамках которого состоятся выступления звезд театра и кино, авторские чтения, перформансы и формат "открытого микрофона".

С 27 июня по 6 июля в Клину состоится XI Международный фестиваль искусств П.И. Чайковского. С 9 по 13 июля в музее "Новый Иерусалим" в Истре пройдет VIII музыкальный фестиваль "Лето.Музыка.Музей", посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

С 1 по 3 августа на территории Истринской сыроварни Олега Сироты пройдет "Сырный фестиваль" с участием около 350 фермеров и более 30 мастеров. В усадьбе "Мураново" 2 и 3 августа состоится фестиваль "Поле Фолка" с выступлениями фолк-коллективов, ремесленными ярмарками, гастрономическим маркетом и мастер-классами.

В музее-заповеднике "Архангельское" 23 и 24 августа пройдут "Джазовые сезоны", в которых примут участие российские и зарубежные музыканты. 30 мая в музее "Новый Иерусалим" совместно с Фондом развития культуры и искусства Узбекистана откроется выставка "Свет между мирами", посвященная русскому и узбекскому модернизму 1920–1930-х годов. В экспозиции – более 160 работ. До 20 июля в музее продлена выставка "Невесомость", приуроченная к 125-летию со дня рождения художника-авангардиста Александра Лабаса. Также до середины июля продолжается выставка "Повелитель снов" с работами современного бурятского художника Зорикто Доржиева.

В Серпуховском историко-художественном музее 11 июня начнет работу межмузейная выставка "Море великих. От Айвазовского до Кандинского", в которой объединены полотна, связанные с морской тематикой.