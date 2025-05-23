Жена случайно раскрыла измену мужа с помощью зубной щетки

Супруг обманывал ее несколько месяцев

Супружеские измены проявляются в мелочах – вторая половинка может узнать о ней совершенно случайно, даже не просматривая личные переписки, соцсети или банковские счета. Например, одна женщина в Великобритании смогла узнать о неверности мужа с помощью зубной щетки.

Британка установила умное приложение для электрической зубной щетки, чтобы отслеживать, когда дети делают гигиенические процедуры. Слежка при этом велась за каждым членом семьи, в том числе ее супругом. Со временем женщина начала замечать, что ее муж чистит зубы в рабочее время, но это не вызвало тревоги поначалу.

Тем не менее, ситуация стала повторяться. Она понимала, что супруг никак не мог находиться в это время дома и чистить зубы – он должен был работать. В действительности оказалось, что уже долгое время в этот день он на работу не ходит.

"В это время он завел роман с коллегой по работе и приглашал ее к себе домой по пятницам, когда жены и детей не было дома", – рассказали журналисты.

Поэтому умные устройства могут приводить к неожиданным последствиям для семейных отношений.