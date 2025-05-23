Жена случайно раскрыла измену мужа с помощью зубной щетки

Жена случайно раскрыла измену мужа с помощью зубной щетки
Фото: unsplash.com
Супруг обманывал ее несколько месяцев

Супружеские измены проявляются в мелочах – вторая половинка может узнать о ней совершенно случайно, даже не просматривая личные переписки, соцсети или банковские счета. Например, одна женщина в Великобритании смогла узнать о неверности мужа с помощью зубной щетки.

Британка установила умное приложение для электрической зубной щетки, чтобы отслеживать, когда дети делают гигиенические процедуры. Слежка при этом велась за каждым членом семьи, в том числе ее супругом. Со временем женщина начала замечать, что ее муж чистит зубы в рабочее время, но это не вызвало тревоги поначалу.

Тем не менее, ситуация стала повторяться. Она понимала, что супруг никак не мог находиться в это время дома и чистить зубы – он должен был работать. В действительности оказалось, что уже долгое время в этот день он на работу не ходит.

"В это время он завел роман с коллегой по работе и приглашал ее к себе домой по пятницам, когда жены и детей не было дома", – рассказали журналисты.

Поэтому умные устройства могут приводить к неожиданным последствиям для семейных отношений.

Источник: Metro

"Два пути": Трампу дали интригующий совет после беседы с Путиным

Ситуация на международной арене может сильно измениться

Кто должен подписать меморандум с Россией от Украины: Зеленский исключен

Киевский верховод давно потерял свою легитимность

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей