Губернатор Подмосковья навестил бойцов в центре "Ясенки"

Губернатор Подмосковья навестил бойцов в центре "Ясенки"
Фото: Екатерина Агеева

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв посетил центр социальной и медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий "Ясенки" в Подольске, где проверил работу нового бассейна и обсудил с бойцами ход восстановительного лечения. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Подмосковья.

"Бассейн получился отличный. Очень важно было подобрать сильную команду специалистов, которая давала бы результат. Знаю, что сюда приезжают и второй, и третий раз – потому что видят динамику в реабилитации", – отметил Андрей Воробьев в ходе визита.

Как рассказали в правительстве региона, объект был открыт в мае по просьбам участников СВО. Занятия в воде помогают укрепить мышцы, развить координацию и подготовиться к протезированию. Бассейн оснащён подъёмниками и специальным оборудованием. Ежедневно здесь могут заниматься до 100 человек.

По словам Воробьева, Подмосковье продолжит оснащение центра современным реабилитационным оборудованием. Сейчас в "Ясенках" работают барокамера, тренажёры, установки для кинезитерапии и виртуальной реабилитации, проводятся занятия по десяти специализированным программам. Воробьёв также наградил сотрудников центра. Благодарность губернатора получила вся команда.

В центре оказывают помощь не только в восстановлении здоровья, но и в оформлении документов, трудоустройстве, психотерапии. Здесь работают врачи, психологи, инструкторы.

Центр "Ясенки" входит в сеть учреждений Подмосковья, где реализуются региональные меры поддержки ветеранов СВО. Всего в области действует около 30 таких мер.

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