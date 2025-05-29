600 тысяч жителей Подмосковья выбрали объекты благоустройства онлайн

В Московской области продолжается онлайн-голосование по выбору территорий для благоустройства по проекту "Формирование комфортной городской среды".

По данным Минблагоустройства региона, с начала кампании приоритетные зоны уже выбрали более 600 тысяч человек.

"Уже пятый год мы проводим такое голосование, и каждый раз убеждаемся, насколько важно привлекать людей к принятию решений. Это позволяет реализовывать именно те проекты, которые действительно востребованы", – отметил заместитель председателя правительства Подмосковья – министр благоустройства Михаил Хайкин.

Отмечается, что на выбор жителям предложено 289 территорий в 54 муниципалитетах. Среди лидеров голосования – Славянский бульвар в Подольске (25 тыс. голосов), Красковский карьер в Люберцах (24 тыс.) и городской парк "Дубки" в Химках (18,5 тыс.).

Волонтеры помогают жителям проголосовать на 288 специально организованных точках, включая парки, площади и образовательные учреждения. По данным министра информации и молодежной политики Екатерины Швелидзе, с их помощью участие в голосовании приняли уже около 150 тысяч человек.

"Волонтеры Подмосковья делают все, чтобы как можно больше жителей Московской области смогли принять участие в проекте и отдать голос за важный для них объект", – прокомментировала Екатерина Швелидзе.

Напомним, что голосование проходит на платформе госуслуг и завершится 12 июня. Принять участие может любой житель региона старше 14 лет.