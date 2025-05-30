Мошенники начали обманывать россиян с помощью такси

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Злоумышленники придумали новый способ обмана граждан и получения доступа к их банковским картам. Они научились взламывать аккаунты водителей такси и разводить жертв на передачу различной информации.
К примеру, после заказа автомобиля пользователю присылают код авторизации. С помощью различных объяснений мошенники просят сообщить им цифры, но это уловка – так они получают доступ к аккаунту человека и его привязанным банковским картам.
"С использованием скомпрометированного аккаунта мошенники оформляют фиктивные заказы на поездки, с помощью другого аккаунта эти "поездки" совершают", – говорят специалисты по кибербезопасности.
При этом деньги поступают не на счет сервиса такси, а на чужую банковскую карту. Подобные преступления уже были зафиксированы в Алтайском крае и Приморье. Эксперты отмечают, что в таких ситуациях не стоит сообщать пароли и коды авторизации третьим лицам.
Описан вероятный сценарий будущей конфронтации