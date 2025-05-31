Более 220 тематических ярмарок пройдут в Московской области в июне

В июне на территории Московской области запланировано проведение более 220 ярмарок, приуроченных к праздничным и сезонным событиям. Об этом сообщили в региональном Минсельхозпроде.



"День России", "День защиты детей", "Летняя", "Дачный сезон" – ярмарки пройдут в муниципалитетах под различными тематиками. Основной акцент сделают на продукцию региональных производителей.

"Большинство ярмарок состоится в формате "Товары регионов России", где можно будет приобрести фермерские колбасы, сыры, мясные и молочные продукты, а также сезонные овощи и фрукты", – отметили в Минсельхозпроде Подмосковья.

Как уточнили в ведомстве, сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Лосино-Петровском со 2 по 8 июня, "Праздник сластен" организуют во Власихе, а в Одинцове с 4 по 15 июня состоится специализированная ярмарка винодельческой продукции. График проведения ярмарок в Подмосковье обновляется ежемесячно.