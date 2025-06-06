Шаляпин заявил, что многим российским звездам пора на пенсию

Эпатажный шоумен высказал свое мнение

Скандально известный исполнитель Прохор Шаляпин раскритиковал некоторых коллег, которые, по его словам, потеряли связь со своей аудиторией. Он с недовольством заявил, что многие артисты сегодня выходят на сцену лишь ради собственной выгоды, забывая об интересах зрителей.

Шоумен подчеркнул, что такие исполнители не находят отклика у публики, но продолжают оставаться в шоу-бизнесе, игнорируя важность эмоциональной отдачи. Он напомнил, что сцена требует от артиста умения радовать людей и создавать атмосферу счастья.

По его мнению, если артист больше не способен делиться позитивными эмоциями, то ему пора завершить карьеру, отправиться на пенсию и уступить место другим. В заключение скандалист добавил, что зрителям надоело смотреть на высокомерные лица и что некоторым селебрити пора прекращать "насиловать людей" своим недовольством.