Шаляпин заявил, что многим российским звездам пора на пенсию

Шаляпин заявил, что многим российским звездам пора на пенсию
Прохор Шаляпин. Фото: соцсети
Эпатажный шоумен высказал свое мнение

Скандально известный исполнитель Прохор Шаляпин раскритиковал некоторых коллег, которые, по его словам, потеряли связь со своей аудиторией. Он с недовольством заявил, что многие артисты сегодня выходят на сцену лишь ради собственной выгоды, забывая об интересах зрителей.

Шоумен подчеркнул, что такие исполнители не находят отклика у публики, но продолжают оставаться в шоу-бизнесе, игнорируя важность эмоциональной отдачи. Он напомнил, что сцена требует от артиста умения радовать людей и создавать атмосферу счастья.

По его мнению, если артист больше не способен делиться позитивными эмоциями, то ему пора завершить карьеру, отправиться на пенсию и уступить место другим. В заключение скандалист добавил, что зрителям надоело смотреть на высокомерные лица и что некоторым селебрити пора прекращать "насиловать людей" своим недовольством.

Источник: Программа «Шорт шоу» ✓ Надежный источник

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