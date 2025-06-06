Из хранилища в губе Андреева вывезли очередную партию отработавшего ядерного топлива

Все работы по утилизации сборок планируют завершить к концу десятилетия

Госкорпорация "Росатом" продолжает плановое очищение арктического побережья от опасного ядерного наследия. Специалистам удалось вывезти очередную партию отработавшего ядерного топлива из хранилища в губе Андреева – она стала 22-ой по счету. Как отметил директор по государственной политике в области радиоактивных отходов, отработавшего ядерного топлива и вывода из эксплуатации ядерно и радиационно опасных объектов (ВЭ ЯРОО) госкорпорации "Росатом" Василий Тинин, изначально на объекте находилось более 100 комплектов активных зон реакторов – это почти 20 тысяч топливных сборок, из которых на сегодняшний день удалось вывезти 14 тысяч.

"Проект очень сложный, поскольку нашим специалистам приходится работать с большим количеством некондиционных сборок, к каждому типу “некондиционности” нужен в буквальном смысле индивидуальный подход – отдельные технические решения. Но в подобных технических операциях у нас уже накоплен огромный опыт", – отметил он.

По словам Тинина, работа идет в ударном темпе, поэтому к началу следующего десятилетия вывоз ОЯТ из губы Андреева может быть полностью завершен. Все отработавшее топливо отправляется на ПО "Маяк", где сборки полностью перерабатывают.

Заместитель председателя Общественного совета "Росатома" Вячеслав Фетисов отметил, что утилизация опасных объектов в Арктике указывает на приверженность страны курсу по охране и сохранению окружающей среды.

"Важнейшая задача – ликвидация “хвостов” технологии, особенно таких, как отработанное ядерное топливо. Важно, что “Росатом” ведет эту работу системно, и в обозримой перспективе проблема будет решена", – указал Фетисов.

Напомним, вывоз отработавшего ядерного топлива и постепенная ликвидация опасных объектов в хранилище в губе Андреева начались в 2017 году.