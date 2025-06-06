Воробьев вручил первые паспорта 35 юным жителям Подмосковья в преддверии Дня России

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в торжественной обстановке вручил первые паспорта 35 юным жителям региона. Церемония состоялась в Доме правительства Подмосковья и была приурочена ко Дню России.

По данным пресс-службы правительства Подмосковья, паспорта получили школьники, ставшие победителями олимпиад и конкурсов, дети военнослужащих, кадеты, волонтёры и спортсмены. Многие приехали на мероприятие вместе с семьями.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв отметил, что вручение главного документа гражданина России становится важным событием как для самих ребят, так и для их родителей.

"Сегодня здесь собрались дети наших Героев, участники СВО, те, кто достойно представляет Подмосковье в учебе, творчестве и спорте. Ваша задача теперь – знать и беречь традиции нашей страны, передавать их своим детям", – сказал Андрей Воробьев.

На церемонии были вручены паспорта детям участников спецоперации и представителям творческой и спортивной молодежи. Среди них – кадет Сергей Минин из Клина, юный физик Артём Кутелев из Долгопрудного, лауреат художественных конкурсов Варвара Бабаева из Красногорска и Маргарита Романенко из Серпухова, чей отец погиб на фронте.

Мероприятие прошло в соответствии с задачами нацпроекта "Молодёжь и дети".