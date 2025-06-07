Как быстро избавиться от тли на огороде: поможет простое народное средство

Вредитель покинет грядки

С наступлением дачного сезона садоводы стараются защитить свои грядки от вредителей. Но даже самые внимательные дачники не всегда могут избежать нашествия тли.

Особенно сильно от этого вредителя страдают кусты смородины и плодовые деревья. На листьях смородины можно заметить красные пятна – это явный признак появления тли. Если приподнять лист, под ним легко обнаружить маленьких насекомых, которые активно перемещаются.

К счастью, есть эффективный народный рецепт, который поможет избавиться от тли на смородине. Для этого можно использовать растение, которое обычно отправляют в компост – это чистотел.

Для того чтобы приготовить средство, нужно взять ведро и наполнить его примерно наполовину вырванными с корнем растениями чистотела. Затем долить в ведро горячую воду (но не кипяток) до самого верха. Дать смеси настояться в течение 6 часов, после чего процедить и перелить в емкость с распылителем.

Обработайте этим настоем все листья и ветви куста смородины, чтобы тля полностью исчезла.