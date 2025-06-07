Как быстро избавиться от тли на огороде: поможет простое народное средство

Как быстро избавиться от тли на огороде: поможет простое народное средство
Кадр: YouTube
Вредитель покинет грядки

С наступлением дачного сезона садоводы стараются защитить свои грядки от вредителей. Но даже самые внимательные дачники не всегда могут избежать нашествия тли.

Особенно сильно от этого вредителя страдают кусты смородины и плодовые деревья. На листьях смородины можно заметить красные пятна – это явный признак появления тли. Если приподнять лист, под ним легко обнаружить маленьких насекомых, которые активно перемещаются.

К счастью, есть эффективный народный рецепт, который поможет избавиться от тли на смородине. Для этого можно использовать растение, которое обычно отправляют в компост – это чистотел.

Для того чтобы приготовить средство, нужно взять ведро и наполнить его примерно наполовину вырванными с корнем растениями чистотела. Затем долить в ведро горячую воду (но не кипяток) до самого верха. Дать смеси настояться в течение 6 часов, после чего процедить и перелить в емкость с распылителем.

Обработайте этим настоем все листья и ветви куста смородины, чтобы тля полностью исчезла.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

Подрыв железной дороги: тепловоз сошел с рельсов под Белгородом

Глава региона поделился последними подробностями

"Псы войны": шаги США по Украине вызвали недоумение на Западе

Власти ведут странную игру

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей