Считавшаяся мертвой пенсионерка открыла глаза в гробу

Считавшаяся мертвой пенсионерка открыла глаза в гробу
Фото: www.unsplash.com
Жуткий инцидент произошел в чешском городке

В чешском городке Пльзень случилась поразительная история: 88-летняя старушка, которую врачи официально признали отправившейся на тот свет, внезапно пришла в себя прямо в гробу.

Согласно информации в прессе, вечером  супруг пожилой женщины позвонил в экстренные службы, заявив, что его благоверная перестала дышать и не подает признаков жизни. Специалист на линии поддержки проинструктировал старичка, как проверить пульс и дыхание. Когда тот подтвердил отсутствие признаков жизни, на место выехал врач. После осмотра пациентки медик констатировал смерть.

После этого тело перевезли в ритуальное агентство и разместили в гробу. Но вскоре произошло невероятное: женщина неожиданно открыла глаза и начала дышать, шокировав персонал.

Сотрудники похоронной службы, пораженные до глубины души, сразу же вызвали бригаду скорой помощи. Пенсионерку госпитализировали в тяжелом состоянии.

Как позже сообщили врачи, женщина страдает рядом хронических заболеваний и ранее перенесла несколько сердечных приступов. В настоящее время ее жизни ничто не угрожает.

Источник: IDNES.cz ✓ Надежный источник

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