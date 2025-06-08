Можно ли отмечать День рождения покойника, объяснил священник Максим Портнов

Можно ли отмечать День рождения покойника
Фото: www.unsplash.com
Многие стараются сделать из этого дня праздник

Святой отец Максим Портнов объяснил, можно ли вспоминать и праздновать дни рождения тех, кто уже ушел из жизни.

Он подчеркнул, что в православии главным считается день смерти святого, именно он символизирует освобождение от грехов.

Тем не менее, у многих почитаемых святых празднуется и день рождения, как у Николая Чудотворца или Иоанна Крестителя.

Священник отметил, что для близких такой день может стать важным поводом помолиться и вспомнить умершего, поддержать связь с ним духовно.

Люди скорбят, но при этом хотят сохранить память и тепло в душе, поэтому отмечать день рождения или другие значимые даты, например, венчание или крещение, не возбраняется, это может помочь пережить утрату и наполнить сердце покоем.

Источник: Аргументы и факты ✓ Надежный источник

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