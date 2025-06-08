Воробьёв и Чуйченко поздравили соцработников Подмосковья с профессиональным праздником

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв и министр юстиции РФ Константин Чуйченко поздравили социальных работников региона с профессиональным праздником, который отмечается в России 8 июня. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Подмосковья.



В сфере социальной защиты Подмосковья трудятся более 14 тыс. человек – это соцработники, психологи, сиделки, реабилитологи и координаторы фонда "Защитники Отечества". Помощь получают свыше 3 млн человек.

На торжественном мероприятии губернатор Подмосковья и министр юстиции РФ вручили награды отличившимся специалистам. "Наш президент всегда говорит, как важно проявлять заботу и внимание к тем, кто в этом нуждается. Я считаю, что соцслужба Подмосковья всегда отличалась особенной душой", – сказал Воробьёв. Он также поблагодарил сотрудников учреждений за отзывчивость.

Константин Чуйченко, в свою очередь, отметил профессионализм подмосковных социальных служб и подчеркнул их роль в укреплении семейных ценностей. "Хотел бы от всего сердца поздравить вас с этим большим праздником. В центре вашего внимания всегда стоит самое главное – это человек с его проблемами, заботами, трудностями. И хочу сказать, что вы здорово справляетесь с этой работой", – отметил министр юстиции РФ.

Почётное звание "Заслуженный работник социальной защиты населения Московской области" присвоено Ирине Графовой из Коломны и Наталье Климовой из Егорьевска.

Почётную грамоту губернатора получила Анна Фомина – врач и специалист по адаптивному туризму для участников спецоперации.

Благодарности губернатора объявлены также Альбине Халимбаевой, Светлане Тикуновой и Наталье Билыч. Они оказывают помощь семьям участников СВО, людям с инвалидностью и детям с особенностями развития.

Напомним, что Московская область – единственный регион России, где действует система поддержки самих работников соцучреждений. Среди наиболее востребованных мер – компенсация аренды жилья.