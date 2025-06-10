Андрей Воробьев объявил о масштабной модернизации водоснабжения в Подмосковье

Андрей Воробьев объявил о масштабной модернизации водоснабжения в Подмосковье
Фото: пресс-служба правительства Подмосковья
Комплекс мероприятий будет реализован до 2030 года

Более тысячи объектов водоснабжения и водоотведения планируется обновить в Подмосковье в ближайшие пять лет, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв в ходе совещания с региональным правительством и главами округов.

Масштабные работы ведутся при поддержке национального проекта "Инфраструктура для жизни".

"Это одна из ключевых программ в сфере ЖКХ. Мы уже комплексно модернизируем системы тепло– и электроснабжения, а теперь – водоснабжения и водоотведения. Программа рассчитана на три года, но мы видим перспективу ее расширения", – отметил губернатор Подмосковья.

По информации МинЖКХ региона, в ближайшие годы предусмотрено 640 мероприятий, из них 150 – уже в этом году. В числе лидеров по количеству проектов – округа Истра, Можайский, Дмитровский, Одинцовский и Солнечногорск. На реализацию выделено 277 млрд рублей.

Одновременно регион подготовил предложения для включения в госпрограмму ещё 1253 мероприятий. Это почти 500 км новых водопроводных сетей, более 370 км канализационных, 161 очистное сооружение и 236 канализационных насосных станций. Общая стоимость работ – 255 млрд рублей.

Особое внимание уделяется аварийным и изношенным участкам, объектам с экологическими рисками, а также инициативам с высокой социальной значимостью. Дополнительные мероприятия планируется реализовать до конца 2030 года, сообщили в министерстве.

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