Одежда какого цвета может "спасти" от комаров

Одежда какого цвета может "спасти" от комаров
Фото: www.unsplash.com
Правильно подобранный наряд снижает риск стать жертвой кровопийц

Избежать укусов комаров можно не только с помощью репеллентов – играет роль даже цвет вашей одежды. К такому выводу пришли американские исследователи из Университета Вашингтона, они опубликовали результаты своих размышлений в журнале Nature Communications.

Как объясняет профессор биологии Джефри Риффель, комары ориентируются не только на запах пота, дыхание и температуру тела, но и на визуальные сигналы. После того как насекомое почувствует углекислый газ, оно начинает искать вокруг объекты определенного цвета.

Опыты показали, что комаров больше всего привлекают красный, черный, оранжевый и сине-зеленый оттенки. А вот белая, голубая, зеленая или фиолетовая одежда, наоборот, сбивает их с толку.

Поэтому, отправляясь на прогулку в лес или к водоему, стоит выбирать одежду светлых или прохладных тонов. Такой простой выбор поможет снизить вероятность укусов и сделать отдых на природе более комфортным.

Источник: Nature Communications ✓ Надежный источник

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