В Британии нашли самый быстрый способ охладить пиво

Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
В погоне за идеально холодным напитком летом многие ищут быстрый и действенный способ охладить бутылку пива. Британская потребительская организация Which? провела эксперимент и нашла способ, который оказался неожиданно эффективным. Исследователи выяснили: чтобы охладить напиток максимально быстро, лучше всего использовать соль.
Ведро с водой, льдом и парой столовых ложек соли дает охлаждающий эффект намного сильнее, чем лед в чистом виде. За счет солевого раствора температура жидкости опускается ниже нуля. В таких условиях напиток, например пиво, охлаждается с 20 градусов до почти 1,5 всего за 30 минут.
Этот метод особенно удобен на природе, где нет холодильника, но есть желание насладиться прохладой в бутылке.
Однако врачи напоминают: даже слабоалкогольные напитки, включая пиво, могут причинять вред организму. Регулярное употребление алкоголя, даже в небольших дозах, связано с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, нарушениями сна и зависимости. Поэтому использовать этот лайфхак лучше для охлаждения безалкогольных напитков – так будет и вкусно, и безопасно.
Европеец многих удивил
Не все в стране одобряют такую меру