В Британии нашли самый быстрый способ охладить пиво

В Британии нашли самый быстрый способ охладить пиво
Картинка: сгенерировано ИИ
Этот напиток пользуется большой популярностью в жаркий сезон

В погоне за идеально холодным напитком летом многие ищут быстрый и действенный способ охладить бутылку пива. Британская потребительская организация Which? провела эксперимент и нашла способ, который оказался неожиданно эффективным. Исследователи выяснили: чтобы охладить напиток максимально быстро, лучше всего использовать соль.

Ведро с водой, льдом и парой столовых ложек соли дает охлаждающий эффект намного сильнее, чем лед в чистом виде. За счет солевого раствора температура жидкости опускается ниже нуля. В таких условиях напиток, например пиво, охлаждается с 20 градусов до почти 1,5 всего за 30 минут.

Этот метод особенно удобен на природе, где нет холодильника, но есть желание насладиться прохладой в бутылке.

Однако врачи напоминают: даже слабоалкогольные напитки, включая пиво, могут причинять вред организму. Регулярное употребление алкоголя, даже в небольших дозах, связано с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, нарушениями сна и зависимости. Поэтому использовать этот лайфхак лучше для охлаждения безалкогольных напитков – так будет и вкусно, и безопасно.

Источник: Турпром ✓ Надежный источник

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