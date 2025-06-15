Психолог объяснила, какие люди наиболее склонны к выгоранию летом

Эксперт выделила два типа сотрудников

Работать в летний период бывает непросто многим россиянам, особенно учитывая сформированную годами систему школьного образования, когда дети отдыхали все три месяца. Поэтому нет ничего удивительного, что в этот период эмоциональное выгорание обнаруживается у многих работников. Психолог Елена Миркина рассказала, кто наиболее склонен к этой тенденции.

По словам специалиста, это состояние чаще всего связано не с объемом нагрузки, а отсутствием ресурса внутри человека. Организм истощен, эмоции прожить до конца не получилось, желания пришлось подавить – и в итоге все это приводит к появлению проблем.

Психолог рассказала, что выгорание обычно наблюдается у людей с нарушенными личностными границами и у тех, кто накопил много личностных конфликтов внутри. Миркина отметила, что справиться с этим состоянием не нужно ждать отпуска – достаточно быть в контакте со своими потребностями, чувствами, желаниями и телом, поскольку море и солнце не могут восстановить эмоциональный баланс, если внутри работа идет на износ.