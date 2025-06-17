По каким признакам можно определить женщину-нимфоманку

По каким признакам можно определить женщину-нимфоманку
Фото: www.unsplash.com
Таких дам легко выявить по некоторым особенностям

В представлении некоторых мужчин идеальной партнершей кажется женщина, постоянно готовая к интиму. Однако за внешней страстностью иногда скрывается нимфомания – серьезное психологическое расстройство. Отличить настоящую нимфоманку от просто темпераментной женщины можно по нескольким признакам.

Например, такие женщины не испытывают полного удовлетворения от близости, сколько бы раз она ни происходила. Часто девушки с особенностями сексуального поведения меняют партнеров, не предъявляя к ним особых требований, и могут вступать в интим до 15 раз в сутки. Для них важен сам процесс, а не чувства, поза или обстановка.

Существует несколько причин подобного поведения. У одних – психоэмоциональные проблемы и потребность доказать свою значимость через секс. У других – расстройства нервной системы, при которых интим становится способом временно облегчить внутреннее напряжение. Третий тип – женщины с гормональными сбоями, у которых сексуальная зависимость формируется еще с подросткового возраста.

Однако не стоит ставить диагноз только по высокой половой активности. Сексуальный темперамент у всех разный: кто-то обходится без близости неделями, а кому-то она нужна ежедневно. Повод для тревоги есть, если желание резко и необъяснимо усилилось. В таких случаях стоит обратиться к врачу – только специалист может отличить особенность характера от симптома расстройства.

Источник: Русская семерка ✓ Надежный источник

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