Какие страшные вещи русские в старину закапывали под домами

Некоторые находки ужасают

К строительству дома наши предки относились не просто как к физическому труду, это был важный ритуал, требовавший соблюдения множества обрядов. Один из самых загадочных и пугающих – традиция класть в основание дома особые предметы или останки животных. Целью этих действий было соблюдение древних традиций и защита будущего жилья от злых сил.

Археологи находили под домами черепа лошадей, собак и других животных, особенно часто под углами строения или рядом с печью. В XII–XIII веках в Ярополче даже хоронили коровьи головы прямо в подвалах. Позже к этим "жертвам" добавились вещи – обломки ножей, гребни, старые башмаки и даже деревянные фигуры, изображавшие мужское начало. Такие ритуалы были распространены по всей Руси, включая Сибирь.

Этнографы объясняют, что подобные действия считались способом умиротворить духов земли. Люди верили: каждое дерево, из которого строили избу, живое, и за его гибель духи могут отомстить. Чтобы не навлечь беду, в жертву приносили что-то символическое – как бы возмещая природе ее "потерю".

Сегодня эти традиции ушли в прошлое, но отдельные элементы сохранились в народных поверьях. Некоторые по-прежнему тайком прячут под порог или в фундамент дома мелкие предметы "на счастье".