Воробьев: в Подмосковье откроют заводы по выпуску спецтехники и гидравлики на 6 млрд рублей

Воробьев: в Подмосковье откроют заводы по выпуску спецтехники и гидравлики на 6 млрд рублей
Фото: правительство Московской области

Московская область заключила соглашение о строительстве новых промышленных предприятий в рамках ПМЭФ-2025, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Отмечается, что в регионе появятся заводы по производству гидравлического оборудования, спецтехники и беспилотных машин. Объем инвестиций – 6 млрд рублей, будет создано 300 рабочих мест.

Как сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв, предприятия станут совместным проектом компаний "ДСТ-Урал" (Челябинск) и "Пневстроймашина" (Екатеринбург). Производственные площадки разместятся в индустриальном парке "Ключ" в Дмитрове и ОЭЗ "Дубна".

"Это наш ответ на уход иностранных производителей. Мы создаём отечественные мощности, которые будут работать на стройки, ЖКХ, сельское хозяйство, инфраструктуру. Регион, со своей стороны, обеспечит необходимую поддержку – от земли до налоговых преференций", – отметил Андрей Воробьев.

На заводах планируется выпускать моторы, редукторы, гидрораспределители, а также экскаваторы, мини-погрузчики и машины для городского благоустройства. Открытие предприятий запланировано на 2026 год.

"Под Дмитровым мы собираемся запустить совместное производство с заводом гидравлических компонентов, а в Дубне – наладить выпуск строительной спецтехники", – прокомментировал директор "ДСТ-Урал" Евгений Горелый.

ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня. Ранее власти Подмосковья сообщали, что в этом году в рамках форума регионе планирует привлечь рекордные 300 млрд рублей инвестиций.

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