Федеральный экологический оператор и власти Ярославской области заключили соглашение о сотрудничестве

Федеральный экологический оператор и власти Ярославской области заключили соглашение о сотрудничестве
Фото: www.unsplash.com
Документ был подписан на ПМЭФ-2025

19 июня на Петербургском международном экономическом форуме между Федеральным экологическим оператором (ФГУП "ФЭО", предприятие госкорпорации "Росатом") и Правительством Ярославской области было подписано соглашение о сотрудничестве при реализации совместных проектов в сфере обращения с отходами I и II классов опасности, образующимися у физлиц, и охраны окружающей среды.

Документ подписали глава ФГУП "ФЭО" Максим Погодин и губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Стороны договорились о совместной реализации проектов в сфере обращения с отходами I и II классов. В рамках соглашения ФЭО совместно с властями Ярославской области собирается подготовить план развития инфраструктуры приема от населения опасных отходов, в том числе, отходы химических источников тока, а также реализовывать просветительские мероприятия, которые направлены на повышение осведомленности граждан об экологических проблемах региона и формирование культуры ответственного потребления.

"Соглашение позволит активизировать работу по созданию условий по безопасному обращению с отходами I и II классов опасности – ртутных ламп и батареек, в том числе по созданию пунктов приема таких отходов от граждан", – сказал Михаил Евраев. 

Он добавил, что планируется расширить существующую инфраструктуру, сделать ее максимально удобной и доступной для жителей. Сейчас проводится инвентаризация пунктов сбора по всему региону.

 "Сегодня мы сталкиваемся с тем, что использованные батарейки и ртутные лампы, которыми пользуются многие из нас, попадают на мусорные полигоны, нанося непоправимый ущерб окружающей среде. Чтобы у жителей нашей страны была возможность сдать эти отходы в специализированные пункты приема, мы считаем необходимым расширять соответствующую инфраструктуру, делать ее более удобной и доступной для каждого, а также информировать население о важности правильной утилизации химических источников тока", – отметил Максим Погодин.

Для справки:

Всего на территории Ярославской области около 280 пунктов приема батареек и ртутных ламп. Батарейки можно сдать на площадках многофункциональных центров, вузов, школ, детсадов, администраций муниципальных округов, а также некоторых магазинов и торговых центров.

Экологический блок "Росатома" играет важную роль в обеспечении экологической безопасности атомной отрасли, экологического благополучия населения и устойчивого развития страны. В состав блока входит, в частности, ФГУП "Федеральный экологический оператор" (ФЭО).

ФГУП "ФЭО" – специализированная организация госкорпорации "Росатом", занимающаяся обращением с отходами различных видов и классов опасности в масштабах всей страны. Является федеральным оператором по обращению с отходами I и II классов опасности на территории Российской Федерации. 

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) – одно из важнейших событий в экономическом пространстве СНГ. Оператором мероприятия является фонд "Росконгресс", форум проходит ежегодно, начиная с 1997 года. ПМЭФ зарекомендовал себя в качестве ключевого глобального мероприятия, на котором в прикладном ключе обсуждаются современные экономические проблемы, стоящие перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом.

Крупные отечественные компании уделяют большое внимание реализации проектов в сфере рационального природопользования. Госкорпорация "Росатом", производящая электричество с помощью низкоуглероднойгенерации, последовательно реализует шаги по переходу к "зеленой" экономике. Атомщики проводят модернизацию оборудования, обеспечивающего выработку экологически чистой энергии, ежегодно направляют сотни миллионов рублей на мероприятия по охране окружающей среды.

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