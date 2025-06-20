Российская Федерация является крупнейшим производителем асбестового волокна в мире. На территории нашей страны работают два гигантских комбината, обеспечивающие львиную долю асбеста на внутреннем и внешнем рынках. Мы поставляем минерал в Китай, Индию, Шри-Ланку, Вьетнам, Таиланд и другие страны Юго-Восточной Азии, обеспечиваем сырьем страны СНГ. Из асбеста производят более 300 видов промышленной продукции, в том числе всем знакомый асбестоцементный шифер, трубы для питьевой воды и канализации, изоляционные материалы и многое другое. Миллионы людей по всему земному шару пользуются асбестом на протяжении более чем столетия, с его помощью реализуют масштабные проекты по строительству доступного жилья, социальной инфраструктуры, им укрепляют автомобильные дороги и изолируют котлы на ТЭЦ. При этом в Интернете и СМИ не утихает риторика, называющая асбест "естественной радиацией". Активисты, политики и журналисты требуют полного запрета "горного льна" по всей планете. Почему так происходит?

История отношений

Промышленное применение асбеста берет начало еще в конце XIX века. Этот минерал обладает уникальным набором полезных свойств – он не горит при любых температурах, не плавится, не проводит электричество, не выделяет вредные пары при нагреве и при этом обладает волокнистой структурой, похожей на шерсть или растительные волокна. Это означает, что из него без особых усилий можно производить ткани, фильтры, сальники, набивки и другие полезные продукты для автомобилей, станков, котлов и множества других механизмов. Отдельное распространение асбест получил как основа для строительных материалов – в 1901 году Людвиг Гатчек запатентовал асбестоцементный шифер, ставший одним из наиболее доступных и надежных кровельных материалов в мире.

К концу XX века асбест применяли более чем в 300 видах промышленной продукции. И тут начались сложности. Проблема заключалась в том, что врачи начали связывать активное использование асбеста с некоторыми видами рака. Как показали исследования населения Испании, Италии, Франции, Великобритании, ФРГ и скандинавских стран, многолетний контакт людей с некоторыми видами асбеста действительно приводит к печальным последствиям для здоровья. Тут важно сделать паузу и подчеркнуть – с некоторыми видами асбеста. В исследованиях ученых фигурирует амфиболовый асбест, представляющий собой сложный гидросиликат с молекулой железа внутри. Он обладает устойчивостью к кислоте, что не позволяет клеткам человеческого тела его переработать и вывести из организма. Амфиболы остаются в легких на долгие годы, провоцируя тяжелые заболевания.

При этом в странах социалистического лагеря (ГДР, Чехословакии, Польше и др.) также, как и в СССР эпидемии не наблюдается. Исследование "Воздействие асбеста и искусственных волокон в производстве и риск рака легких: исследование методом случай-контроль в Европе" наглядно показывает, что существует территориальная корреляция между количеством заболеваний и социальным строем. В чем причина? В Российской империи, потом в СССР, а затем и в Российской Федерации добывают другой вид асбеста – хризотиловый. Он представляет собой гидросиликат магния, не обладающий устойчивостью к кислотам. Растворяясь за короткий промежуток времени, хризотиловый асбест полностью выводится из организма человека, не нанося ему вреда. Грубо говоря, нам просто повезло – Западная Европа использовала амфиболы, добывавшиеся в Скандинавии и на Севере Африки, в то время как социалистический блок полагался на открытые еще при царях месторождения хризотила на Урале и степях Оренбуржья.

Впрочем, именно это и стало основой для последующих манипуляций на международной арене.

От любви до ненависти…

Итак, страны Европы оказались в крайне невыгодном положении. С одной стороны объективные научные данные лишили их богатого сектора экономики, с другой – конкуренты с Востока грозят быстро захватить рынок. Добавим сюда, что к тому моменту в медиа уже просочились истории, связанные с амфиболами. Публика с ужасом узнала, что при съемках фильма "Волшебник страны Оз" 1939 года в сцене с искусственным снегом использовали амфиболы, которые привели к инвалидности и смерти части актерского состава. Враг мерещился везде, тем более что в прошлом минерал не стеснялись применять в самых разных сферах производства. Так, в 1950-е табачная компания "КЕНТ" выпускала сигареты с фильтром из амфиболового асбеста, преподнося его как средство от излишнего вреда табачного дыма.

Выходом из тупика стала кампания по полному запрету всех видов асбеста. Синтетические аналоги хризотилового волокна не могли конкурировать с ним по стоимости производства, но могли принять участие в кампании по его дискредитации. В СМИ, заявлениях активистов и других источниках информации использовалось только слово "асбест", без разделения на амфиболы и хризотил. Народный гнев умело использовали, с его помощью протолкнув законы на территории будущего ЕС, полностью запрещающие использование всех видов асбеста. Международные организации подхватили запрет, продавливая его в других странах. Так была полностью ликвидирована хризотиловая промышленность Канады и Австралии, почти остановлена в Бразилии и существенно ограничена в США. Неоднократные попытки запретить хризотил проводились и в России, но, пока безуспешно. Впрочем, регулярно всплывающая риторика о вреде асбеста в нашем информационном пространстве является следствием этого долгого противостояния.